Gameiro sloopt Gijón met snelle hattrick

Kevin Gameiro heeft Atlético Madrid de drie punten bezorgd op bezoek bij Sporting Gijón. De Franse spits scoorde drie keer in nog geen vijf minuten tijd. De Madrilenen wonnen daardoor met 4-1 van de Spaanse laagvlieger.

Het was niet heel gek dat de ploegen gingen rust met de 0-0 op het scorebord. Er gebeurde weinig en de kansen waren schaars. De beste mogelijkheid was voor de thuisploeg. Lacina Traore miste van dichtbij.

Direct na rust kwam de wedstrijd los, want we waren nog maar een paar tellen onderweg of de bal lag er al in. Yannick Ferreira-Carrasco opende de score namens de Madrilenen:

Heel lang kon Atlético niet genieten van die voorsprong. Gijón knokte zich snel terug en kwam dankzij Sergio Alvarez weer op gelijke hoogte (video).

Maar gelukkig voor de bezoekers was daar Gameiro die zijn ploeg op sleeptouw nam. Binnen vijf minuten besliste de spits het duel. Antoine Griezmann had daar ook een belangrijk aandeel in. De landgenoot van Gameiro was twee keer op fraaie wijze de aangever.

Gameiro maakt zijn eerste na een heerlijke aanval:

Geklungel in Gijón-defensie wordt afgestraft door dodelijke Gameiro:

Atlético countert razendsnel. Hattrick Gameiro is een feit:

GEEN RECORD

De razendsnelle hattrick van Gameiro is net geen nieuwe record in La Liga. De Fransman had 4 minuten en 51 seconden voor zijn drie goals, maar David Villa scoorde al eens drie keer binnen 4 minuten en 47 seconden.