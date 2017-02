Van der Poel zegeviert ook in Leuven

Mathieu van der Poel heeft de Cyclocross van Leuven op zijn naam geschreven. Het betekende voor de 22-jarige Nederlander de zesde overwinning in zes veldritten na het WK in Luxemburg, waar hij werd verslagen door zijn Belgische rivaal Wout van Aert.

Op het zware parcours in Leuven, met veel technische stroken, reed Van der Poel zijn grote concurrent Van Aert al snel op achterstand. Er ontstond een kopgroep met Laurens Sweeck, Kevin Pauwels en Michael Vanthourenhout. In de eindsprint was Van der Poel de Belgen te snel af. Pauwels werd tweede, Sweeck eindigde op de derde plaats.