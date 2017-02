Tsonga naar finale ten koste van Berdych

Jo-Wilfried Tsonga heeft de finale bereikt van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Fransman, als zesde geplaatst in Rotterdam, rekende zaterdag in twee sets af met Tomas Berdych uit Tsjechië: 6-3 6-4.

Tsonga, die de finale haalde zonder setverlies, staat zondag in de eindstrijd tegenover Pierre-Hugues Herbert of David Goffin. De Franse qualifier en de Belg staan later op zaterdag tegenover elkaar in de andere halve finale.