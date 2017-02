Bale maakt feest compleet bij sterk Real

Aan de score is het niet te zien, maar toch was het een simpele middag voor Real Madrid. De ploeg van Zinedine Zidane was in eigen huis veel sterker dan Espanyol. Dat het slechts 2-0 werd, zullen de Madrilenen niet wakker van liggen. Ze zijn weer een stap dichterbij de titel en zagen Gareth Bale een fantastische rentree maken.