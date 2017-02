Bayern voorkomt nederlaag ver in blessuretijd

Bayern München heeft zaterdag ternauwernood de tweede nederlaag van dit seizoen in de Bundesliga voorkomen. In de uitwedstrijd tegen Hertha BSC maakte Robert Lewandowski in de zesde minuut van de blessuretijd gelijk: 1-1. De Poolse aanvaller kon de bal binnenwerken, nadat de bal na een schot van Arjen Robben van de lijn was gehaald. Direct na de gelijkmaker floot de scheidsrechter af en werd het even onvriendelijk tussen de spelers van beide ploegen.