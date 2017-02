Bruma leidt nederlaag in met eigen doelpunt

Jeffrey Bruma heeft zaterdag met een knullig eigen doelpunt een kansloze nederlaag van VfL Wolfsburg bij Borussia Dortmund ingeleid. De Nederlandse verdediger kopte de bal in de twintigste minuut langs zijn eigen keeper Diego Benaglio, toen hij een voorzet vanaf de achterlijn van Lukasz Piszczek tegen zijn hoofd aan geschoten kreeg.

Kort na rust kopte Piszczek op aangeven van Ousmane Dembélé de tweede treffer binnen, even later waren de rollen omgedraaid en scoorde de Fransman op aangeven van de Poolse verdediger (3-0). Bij Wolfsburg ontbrak middenvelder Riechedly Bazoer in de selectie. De oud-Ajacied stond een week eerder tegen Hoffenheim nog in de basis, maar werd toen in de rust gewisseld.

De 'Gelbe Wande' in het Signal Iduna Park bleef zaterdag leeg. Supporters die normaal op de zuidtribune staan, hadden zich onlangs misdragen tijdens de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig. Voor straf moest de enorme tribune achter een van de doelen leeg blijven tegen Wolfsburg. Zodoende zaten er 'slechts' 57.000 in plaats van de gebruikelijke 80.000 mensen in het stadion.