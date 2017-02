Bergwijn krijgt voorkeur boven Pereiro

Steven Bergwijn mag zaterdagavond in de thuiswedstrijd van PSV tegen NEC vanaf het begin meedoen. De negentienjarige aanvaller krijgt van trainer Phillip Cocu de voorkeur boven Gastón Pereiro. Afgelopen zondag kwam Bergwijn tegen FC Utrecht na rust in het veld voor de Uruguayaan en had hij als invaller een belangrijk aandeel in de zege (3-0).