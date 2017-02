Klich schiet FC Twente langs sc Heerenveen

Sc Heerenveen zakt in de eredivisie steeds verder weg op de ranglijst. Ook tegen FC Twente speelden de Friezen best aardig voetbal, maar de drie punten bleven zaterdagavond in Enschede. Het enige doelpunt in het aantrekkelijke duel kwam van de voet van de Pool Mateusz Klich, die in de tweede helft een strafschop benutte: 1-0.