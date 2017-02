Aké met Chelsea naar laatste acht FA Cup

Chelsea heeft geen fout gemaakt in de vijfde ronde van het toernooi om de FA Cup. De trotse koploper van de Premier League zette de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers in winst om: 0-2. De doelpunten kwamen in het laatste half uur van de Spaanse aanvallers Pedro en Diego Costa.