Aké met Chelsea naar laatste acht FA Cup

Chelsea heeft geen fout gemaakt in de vijfde ronde van het toernooi om de FA Cup. De trotse koploper van de Premier League won de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers met 2-0. De doelpunten kwamen in het laatste half uur van de Spaanse aanvallers Pedro en Diego Costa.

Manager Antonio Conte had Nathan Aké een basisplaats gegeven in het duel met de nummer 19 van het Championship, het tweede niveau in Engeland. De 22-jarige Nederlander vormde de defensie van Chelsea met Kurt Zouma en aanvoerder John Terry.

Conte had zijn vedettes Eden Hazard en Diego Costa ook opgesteld. De Italiaanse trainer wilde ongetwijfeld voorkomen dat zijn ploeg net als Manchester City (dat 0-0 speelde bij Huddersfield Town) een replay nodig zou hebben om verder te bekeren.

Burnley en landskampioen Leicester City werden zaterdag uitgeschakeld door respectievelijk de amateurs van Lincoln City en derdeklasser Milwall.