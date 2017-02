Bespuugde Ancelotti toont middelvinger

Trainer Carlo Ancelotti van Bayern München is zaterdag naar eigen zeggen bespuugd door fans van Hertha BSC. De Italiaan stak als reactie direct na het laatste fluitsignaal in het Olympiastadion van Berlijn zijn middelvinger op. 'Ik heb dit gebaar gemaakt omdat ik daarvoor bespuugd was', vertelde de doorgaans stoïcijnse Italiaan bij de ARD.