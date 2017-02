PSV wint ook zesde wedstrijd na winterstop

PSV heeft voor de zesde keer op rij een wedstrijd in de eredivisie gewonnen. Na zeges na de winterstop op Excelsior (2-0), sc Heerenveen (4-3), Heracles Almelo (1-2), AZ (2-4) en FC Utrecht (3-0) won de ploeg van trainer Phillip Cocu zaterdag in het eigen Philips Stadion ook van NEC: 3-1.

Marco van Ginkel opende de score in de twintigste minuut vanaf de strafschopstip. Ali Messaoud bracht NEC na een half uur spelen op gelijke hoogte. Vroeg in de tweede helft hielp Bart Ramselaar de thuisploeg opnieuw aan de leiding. In blessuretijd bepaalde Luuk de Jong de eindstand op 3-1.

PSV maakte zo in het laatste duel voor de confrontatie met koploper Feyenoord van volgende week zondag geen fout. De Eindhovenaren hebben nu vijf punten minder. Als Feyenoord zondag bij ADO Den Haag wint, is het verschil weer acht punten.