PSV met zesde zege op rij richting Feyenoord

PSV heeft in de laatste wedstrijd voor de ontmoeting met koploper Feyenoord geen fout gemaakt. De regerend landskampioen was zaterdag in eigen stadion met 3-1 te sterk voor NEC. PSV won zo, net als de vorige twee seizoenen, de eerste zes competitieduels na de winterstop en zal die reeks volgende week zondag in De Kuip moeten uitbreiden om kans te blijven houden op het kampioenschap.

PSV verloor dit seizoen pas één keer, in september thuis van Feyenoord: 0-1. Als de Rotterdammers zondag ADO Den Haag verslaan, starten zij het cruciale duel met PSV (dat nu zeventien competitieduels op rij ongeslagen is) met acht punten voorsprong.

Steven Bergwijn mocht in de basis beginnen bij PSV. Dat had de negentienjarige buitenspeler te danken aan zijn invalbeurt vorige week tegen FC Utrecht. Bergwijn kwam toen na rust in het veld voor Gastón Pereiro en zorgde voor veel dreiging. Hij maakte ook een van de drie doelpunten van PSV (3-0). Bergwijn deed ruim drie maanden terug voor het laatst vanaf het begin mee bij de regerend landskampioen.

Ook tegen NEC speelde de jonge Amsterdammer in de eerste helft een belangrijke rol. Toen Janio Bikel in de twintigste minuut Bergwijn omver liep in het strafschopgebied, mocht PSV een penalty nemen. Zeven van de laatste veertien strafschoppen van de Eindhovenaren gingen er niet in. Marco van Ginkel kende echter geen twijfel. De middenvelder schoot de strafschop hard en overtuigend raak: 1-0. Van Ginkel, net als vorig seizoen voor de tweede seizoenshelft gehuurd van Chelsea, scoorde in alle vier de thuiswedstrijden sinds hij weer bij PSV voetbalt.

Met die treffer leek PSV op weg naar een eenvoudige en grote zege. NEC moest de bal vooral aan PSV laten en meldde zich nauwelijks bij het doel van keeper Jeroen Zoet. Toen dat na ruim een half uur spelen wel gebeurde, was het direct raak. Ali Messaoud schoot de bal, na een goede voorzet van de Duitser André Fomitschow, knap raak: 1-1.

NEC haalde met die stand de rust, maar het verschil was te groot om dat nog een helft vol te houden. Bart Ramselaar schoot PSV in de 55e minuut opnieuw op voorsprong. Het lukte de thuisploeg niet om verder uit te lopen en PSV ontsnapte in een paniekerige slotfase toen een treffer van Dario Dumic (terecht) werd afgekeurd wegens buitenspel. Luuk de Jong bepaalde in blessuretijd de eindstand op 3-1.