Van Ginkel: met lekker gevoel naar Feyenoord

Sinds de komst van Marco van Ginkel naar PSV hebben de Eindhovenaren alleen nog maar gewonnen. Tegen NEC behaalde de regerend landskampioen zaterdag de zesde zege op rij: 3-1. 'We kunnen het nu eindelijk over de wedstrijd tegen Feyenoord hebben. We gaan daar toch wel met een lekker gevoel naar toe nu', zei de middenvelder, die tot dusverre in alle vier de thuisduels van PSV na de winterstop scoorde.