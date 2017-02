Basilasjvili nadert unicum

Nikoloz Basilasjvili kan zondag een voor Georgië historische tennisprestatie leveren. Hij kan de eerste tennisser worden uit dat land die een ATP-toernooi wint. Dat moet in Memphis gebeuren tegen de Amerikaan Ryan Harrison.

Basilasjvili bereikte zaterdag de eindstrijd door de Kazak Michail Koekoesjkin in twee sets te verslaan: 7-6 (5) 6-1. Harrison was in zijn halve finale te sterk voor landgenoot Donald Young: 6-4 6-4.

'Hoe meer wedstrijden je speelt, hoe vaker je ervaart wat het is om om de belangrijke punten te spelen', zei Basilasjvili na zijn zege. Vorige week bereikte hij in Sofia al de halve finales en steeg hij naar plaats 67 op de wereldranglijst. In Memphis verloor de tennisser uit Tbilisi de afgelopen week nog geen set. Harrison is de nummer 62 van de wereld.