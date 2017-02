Castillejo redt Villarreal in extremis

In de strijd om een plaats die recht geeft op deelname aan de Champions League heeft Villarreal zichzelf een goede dienst bewezen. In de uitwedstrijd tegen concurrent Real Sociedad won de ploeg van coach Francisco Escriba met 1-0. Het doelpunt viel in de vierde minuut van de blessuretijd en werd gemaakt door Samu Castillejo.