Willem II flikt het in blessuretijd

Willem II heeft ternauwernood een punt overgehouden aan het thuisduel met AZ. Erik Falkenburg kopte in blessuretijd de 1-1 binnen. AZ was twintig minuten voor tijd op voorsprong gekomen. Derrick Luckassen scoorde via het been van Willem II-verdediger Guus Joppen. De thuisploeg beklaagde zich over die treffer omdat doelman Kostas Lamprou in de lucht werd gehinderd.