Ajax zet zegereeks voort

In navolging van PSV heeft Ajax ook zijn zesde competitiewedstrijd na de winterstop weer gewonnen. Een doelpunt van Davy Klaassen bleek in Arnhem genoeg voor de winst op Vitesse (0-1). De Amsterdamse aanvoerder hield zijn ploeg daarmee in het spoor van koploper Feyenoord.