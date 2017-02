Kane op schot op Craven Cottage

Harry Kane heeft Tottenham Hotspur in de achtste finale van het toernooi om de FA Cup min of meer persoonlijk langs Fulham geschoten. Het werd 3-0 voor de favoriet uit de Premier League en Kane maakte alle doelpunten.

Kane scoorde in de 16de, 51ste en 73ste minuut voor The Spurs. Vincent Janssen bleef op de bank. Bij Tottenham stond Michel Vorm in het doel.