Tsonga keert finale om tegen Goffin

Jo-Wilfried Tsonga is de 44ste winnaar van het ABN AMRO World Tennis Tournament. In een uitverkocht Ahoy versloeg de nummer 14 van de wereld David Goffin in een spannende partij. De Fransman zette de Belg met 4-6, 6-4, 6-1 opzij.