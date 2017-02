Feyenoord moeizaam langs ADO Den Haag

Koploper Feyenoord heeft zondag een verdiende, maar moeizame 1-0 overwinning behaald op ADO Den Haag. Karim El Ahmadi maakte ruim een kwartier na rust het enige doelpunt.

Feyenoord stak in Den Haag allerminst in kampioensvorm. De ploeg had in het matige duel veel moeite met het defensief goed georganiseerde ADO Den Haag. In de slotfase kregen de Hagenaars nog een goede mogelijkheid op de gelijkmaker, maar doelman Brad Jones bewees zijn waarde voor Feyenoord door de inzet van invaller Mike Havenaar onschadelijk te maken.