Ibracadabra redt United in bekertoernooi

Manchester United heeft met moeite de achtste finale van het toernooi om de FA Cup bij Blackburn Rovers overleefd. Als invaller moest wereldster Zlatan Ibrahimovic er aan te pas komende om de winnende treffer te maken (2-1).

Net als Paul Pogba viel Ibrahimovic na ruim een uur in. Juan Mata kwam in de slotminuten nog even de gelederen versterken. Aanvankelijk had coach José Mourinho veel van zijn sterren rust gegund. Daley Blind was in het geheel niet van de partij bij de topclub.

Blackburn kwam door Danny Graham op voorsprong. Nog voor rust maakte Marcus Rashford de 1-1. Ibrahimovic besliste het duel een kwartier voor tijd.