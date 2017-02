West wint van Oost in All Star-wedstrijd

De beste basketballers uit het westen van de Verenigde Staten hebben zondagavond de jaarlijkse All Star-wedstrijd tegen hun collega's uit het oosten gewonnen. De 66e editie van West tegen East in New Orleans eindigde in 192-182, een recordaantal punten. Het betekende de zesde zege in de laatste zeven jaar voor het westen.