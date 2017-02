Enrique baalt van fans in Camp Nou

Luis Enrique snapt even niets van de supporters van Barcelona. Hij hoorde zondagavond in Camp Nou luid gefluit en boegeroep toen middenvelder André Gomes tien minuten voor tijd werd gewisseld in de thuiswedstrijd tegen Leganés. De Portugees, vorig jaar voor 35 miljoen euro overgekomen van Valencia, heeft de harten van de Catalanen nog niet kunnen veroveren.