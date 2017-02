Horner: 'Max en Daniel gaan elkaar pushen'

Christian Horner van Red Bull heeft hoge verwachtingen van zijn coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo in het nieuwe Formule 1-seizoen. 'De dynamiek tussen die twee is geweldig, ze zullen elkaar enorm pushen. Dat is voor het team alleen maar goed', zei de teambaas.

De Oostenrijkse renstal presenteert zondag de RB13, waarmee Verstappen en Ricciardo de dagen daarna gaan testen in Barcelona. 'Een nieuwe auto en nieuwe reglementen, het wordt dus een spannende periode tot aan de eerste race in Melbourne', zei Horner.

'Hebben we niets gemist in het ontwerp? Zijn we snel genoeg? Mercedes is het te kloppen team. Zij waren de afgelopen drie jaar wereldkampioen en hebben de lat hoog gelegd. Wij willen Mercedes uitdagen.'

Het vertrouwen van Horner is groot in Verstappen en Ricciardo. 'We hebben het beste duo van alle teams, twee echte racers die als geen ander de kunst van het inhalen verstaan. De ontwikkeling van Max is mooi om te zien. Hij groeit in ervaring en vertrouwen en is nog altijd maar negentien jaar.'

