Weer cel geëist voor voetbalgeweld in Zwolle

In hoger beroep zijn celstraffen van vier maanden geëist tegen vijf verdachten van voetbalrellen in Zwolle, in november 2014. Het zijn allemaal Ajax-supporters. Ze waren in de nacht van 8 op 9 november 2014 aangehouden na de wedstrijd PEC Zwolle - FC Groningen. In een afgelegen fietstunnel hadden ze daar een gewelddadige confrontatie georganiseerd met supporters van PEC Zwolle. Eerder had de rechtbank de vijf vrijgesproken.