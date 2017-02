Jos voorspelt succes Max, Boogerd is boos

'Een wedstrijdje of drie, vier winnen. Het is mogelijk.' Jos Verstappen weet Max-minnend Nederland wel warm te krijgen met zijn voorspelling voor het volgende F1-seizoen. In Peptalk liet de trotse vader weten dat het kampioenschap voor Max Verstappen misschien een jaartje te vroeg komt, maar dat de verwachtingen zeker hoog zijn.

MICHAEL BOOGERD BOOS OP THOMAS DEKKER EN THIJS ZONNEVELD

Het boek 'Mijn gevecht' van Thijs Zonneveld deed vorig jaar behoorlijk wat stof opwaaien. Michael Boogerd vertelt bij Jack aan tafel over de impact die het boek op hem heeft gehad: 'Het is een lastige periode geweest', aldus Boogie.

WAAR IS DE TOPVORM VAN JOOST LUITEN?

Vorig seizoen begon Luiten direct met een paar topnoteringen. Nu gaat het ietsje minder. Hoe kan dat? De Nederlander geeft uitleg.

EN WAAR IS ÜBERHAUPT ENIGE VORM VAN LEGENDE TIGER WOODS?

Nu we toch een topgolfer aan tafel hebben, stellen we de vraag maar: Hoe is het met Tiger Woods? Na zijn rugblessure is er niets meer over van de eens zo legendarisch spelende Amerikaan. Luiten analyseert de teloorgang van dit icoon.



HET BIJZONDERE VERHAAL VAN RIK SMITS

Het verhaal van een Nederlandse reus van 2 meter 24 die furore maakte in de NBA. Hij werd gekozen in het All Star team in 1998 en had een bijzondere geste in petto toen de nationale Nederlandse basketbalploeg krap bij kas kwam te zitten.

DERDE MET PSV OF KAMPIOEN OP DE BANK BIJ CHELSEA? MOURINHO OF CONTE?

Jack van Gelder heeft deze en andere dilemma's in huis voor Marco van Ginkel. En gunt de PSV'er de titel liever aan Ajax of aan Feyenoord?