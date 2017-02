Arsenal naar kwartfinale FA Cup

Arsenal houdt dit seizoen uitzicht op een prijs. De Londense voetbalclub bereikte als achtste en laatste club de kwartfinales van de FA Cup. The Gunners wonnen met 2-0 bij de amateurs van Sutton United, dat voetbalt in Conference National. Dat is het vijfde niveau in het Engelse profvoetbal.