Titelverdediger Cuevas direct onderuit

Pablo Cuevas schreef vorig jaar het ATP-toernooi van Rio de Janeiro op zijn naam, maar dit jaar werd hij als titelverdediger al in de eerste ronde uitgeschakeld. De 31-jarige Uruguayaan liet zich op het Braziliaanse gravel verrassen door de Belgische qualifier Arthur De Greef en verloor met 6-3, 3-6, 7-5.

De Greef is de nummer 138 van de wereldranglijst en had via de kwalificaties het hoofdtoernooi van Rio de Janeiro bereikt. 'Dit was de mooiste en grootste zege uit mijn carrière', jubelde de 24-jarige Belg na zijn stunt tegen Cuevas. De tennisser uit Uruguay was als derde geplaatst in Rio.

Met de Portugees João Sousa verdween nog een geplaatste speler uit het toernooi. De Portugees was als achtste geplaatst, maar was kansloos tegen Roberto Carballés Baena. De Spanjaard won met 6-3 6-1.