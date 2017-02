All Star Cousins naar New Orleans Pelicans

DeMarcus Cousins keert na zijn deelname aan de jaarlijkse All Star-wedstrijd in New Orleans niet meer terug naar Sacramento Kings. De 26-jarige Amerikaan is dit seizoen een van de beste schutters in de NBA en gaat bij New Orleans Pelicans spelen. De 2,11 meter lange Cousins heeft dit jaar per wedstrijd gemiddeld 27,8 punten gemaakt en staat daarmee vierde op de ranglijst van topschutters.