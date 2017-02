Anderlecht dankt Tielemans, Insigne Gunner

Anderlecht weet dat dit het moment is een flinke smak geld te vragen voor Youri Tielemans. Het 19-jarige toptalent zorgde afgelopen weekend met twee wondergoals binnen twee minuten in z'n eentje voor de 4-1 overwinning op Oostende. De middenvelder is daardoor extra in trek.

'We willen veel meer dan we voor Wilfred Ndidi kregen', zei sportief directeur Herman Van Holsbeeck vervolgens tegen VTM Nieuws. Ndidi vertrok deze winter voor 17 miljoen euro naar Leicester City. Tielemans kan ongeveer naar elke Europese topclub. Check z'n goals in de samenvatting:

Arsenal heeft vorige week Lorenzo Insigne gezien tegen Real Madrid. Napoli verloor het heenduel in de achste finale van de Champions League weliswaar met 3-1, maar de 25-jarige middenvelder zette De Partenopei al vroeg prachtig op een 1-0 voorsprong. The Sun weet dat de geboren Napolitaan nu het nummer 1 transferdoelwit is van The Gunners. Hier zie je het doelpunt van vorige week:



Paris Saint-Germain speelde de verdediging van Barcelona helemaal zoek en daarom zoeken de Catalanen versterking. Vooral de positie van rechtsback is zwak bezet, dus moet Cédric Soares van Southampton komen. The Daily Telegraph meldt dat de geboren Duitser, die uitkomt voor Portugal minimaal 17,5 miljoen euro moet kosten. Sergi Roberto stond rechtsback in de 4-0 nederlaag:



1. FC Köln laat Anthony Modeste niet zomaar gaan. Volgens Kicker hebben Die Geissböcke (De Geitbokken) een bod van 40 miljoen euro uit China afgewezen. De Franse topspits maakte dit seizoen al 17 doelpunten voor de nummer 7 van Duitsland. Modeste heeft nog een contract tot medio 2021.