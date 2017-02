De helm van Max: wél leeuw, geen oranje

Max Verstappen rijdt ook komend seizoen met een Nederlandse leeuw op zijn hoofd. Zijn nieuwe helm heeft verder een compleet ander design en kleurstelling. Niet alleen zodat het verschil met teammaat Daniel Ricciardo duidelijk is, maar ook omdat zijn helm zo beter past bij de nieuwe Red Bull: 'Geen oranje meer voor mij dit jaar, legt de 19-jarige Limburger uit op de site van zijn werkgever.

New season, new lid! @Max33Verstappen talks you through his 2017 design #givesyouwings pic.twitter.com/F2LibsoKDL — Red Bull Racing (@redbullracing) 21 februari 2017

MATTE RB13

Red Bull presenteert de nieuwe bolide voor het seizoen van 2017 pas op 26 februari, maar het lijkt erop dat de RB13 met een vergelijkbare paintjob over de circuits gaat als zijn voorganger van 2016. Max' hoofdbescherming heeft een matte finish in Red Bull -kleuren gekregen. Zoals Verstappen zelf zegt: 'Zodat de helm meer past bij hoe de auto eruit gaat zien.'

Dutch with a golden touch

What do you think of @Max33Verstappen’s fresh new lid design? #givesyouwings #F1 pic.twitter.com/LHU4XsphbH — Red Bull Racing (@redbullracing) 21 februari 2017

AGRESSIEVERE LEEUW

'Vanaf Spa-Francorchamps vorig jaar had ik al een Nederlandse leeuw op mijn helm. Die is een beetje aangepast zodat hij er nog iets agressiever uit ziet. De ogen van de leeuw zijn, zoals je ziet, gevormd door mijn persoonlijke logo', legt Verstappen uit.

De helm van 2016 met de oranje leeuw

'VERSCHIL TUSSEN MIJ EN DANIEL'

En tenslotte wordt het ook voor de tv-kijkers nog makkelijker om Verstappen op de baan te herkennen. 'Natuurlijk moet er wel wat verschil zitten tussen mij en Daniel. Toen ik begon bij Red Bull hadden we allebei een blauwe bovenkant. (…) En natuurlijk staat het verplichte nummer 33 achterop. Ik vind het er behoorlijk cool uitzien.'



Met deze helm maakte Max in 2014 zijn debuut in de F1 (de vrije training voor de GP van Japan)

