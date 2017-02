Kan City extreem gretig Monaco weerstaan?

De lekke verdediging van Manchester City neemt het vanavond in de achste finale van de Champions League op tegen de doelpuntenmachine AS Monaco. Waar het City van Josep Guardiola samen met Real Madrid en Benfica de achtstefinalist is met de meeste tegengoals in de groepsfase (10), maakte het Monaco van Leonardo Jardim van alle teams de meeste goals in de Europese topcompetities (76).

EL TIGRE IS TERUG

Radamel Falcao is een van de redenen dat Monaco op volle toeren draait. De Colombiaanse spits was de afgelopen twee seizoenen de flop van eerst Manchester United en daarna Chelsea. Falcao vond in die periode maar twee keer het net. Maar dit seizoen is El Tigre weer helemaal opgebloeid. De 28-jarige spits scoorde al zestien keer. De laatste keer dat hem dat lukte, was in het seizoen 2012/13 voor Atlético Madrid.

VLEUGELSPELERS ALS AANVALLERS

Guardiola heeft dat ook gezien en is op z'n hoede. 'De speelwijze van Monaco is hem op het lijf geschreven', zei Pep op de persconferentie. 'Ik ben blij dat hij terug op zijn niveau is en weer doelpunten maakt. Hij is een goede professional en een fijn persoon.' Niet alleen Falcao zorgt voor het Monegaskische gevaar. 'Hun vleugelspelers spelen als aanvallers. Ik ben enorm onder de indruk, het is zeer attractief om naar te kijken.'

MONACO TEGEN ENGELSE PLOEGEN

Nog meer goed nieuws voor Monaco: het won vijf van de acht ontmoetingen met Engelse teams in de Champions League. In Engeland verloor de huidige koploper van de Ligue 1 slechts één keer. Twee jaar geleden stond Leonardo Jardim al aan het roer bij de Monegasken toen zijn ploeg Arsenal uitschakelde. Als trainer van Olympiakos won de 42-jarige Portugees ook al een keer van Arsenal in de Champions League.

Seizoen Thuisploeg Uitploeg Eindstand 2016/17 AS Monaco Tottenham Hotspur 2-1 2016/17 Tottenham Hotspur AS Monaco 1-2 2014/15 AS Monaco Arsenal 0-2 2014/15 Arsenal AS Monaco 1-3 2004/05 AS Monaco Liverpool 1-0 2004/05 Liverpool AS Monaco 2-0 2003/04 Chelsea AS Monaco 2-2 2003/04 AS Monaco Chelsea 3-1

PEP ALTIJD HALVE FINALE

Toch is Manchester City uiteraard niet kansloos. The Citizens kunnen vooral leunen op een mooie statistiek van Guardiola. De 46-jarige Spanjaard was zeven keer als trainer actief in de Champions League en kwam in al die edities verder dan de achtste finale. Vervolgens stootte hij met zijn teams altijd door naar minimaal de halve finale. Met Barcelona mocht hij uiteindelijk twee keer De Cup met de Grote Oren omhoog houden.

De wedstrijd Manchester City - AS Monaco is uiteraard te zien bij Ziggo Sport Totaal. Het duel start om 20.45 uur op Ziggo Sport Voetbal en op Ziggo Sport Totaal Go. Op Ziggo Sport Extra 1 zenden we Bayer Leverkusen - Atlético Madrid live uit. Wil je alle goals, hoogte- en dieptepunten van beide duels snel zien, kijk dan mee naar Champions League Switch op Ziggo Sport Select.