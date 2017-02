Aftellen naar El Gran Derbi: Betis-Sevilla

Misschien wel de heetste (stads)derby van Spanje staat zaterdag op het programma in de Primera División. De groenwitten van Betis tegen roden van Sevilla. Lijden en worstelen om op het hoogste niveau te blijven spelen, versus de club die in de 21ste eeuw al negen hoofdprijzen bijzette. We kijken iedere dag vooruit naar El Gran Derbi met video's van historische ontmoetingen.