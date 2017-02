Juventus heeft Chiellini en Barzagli terug

Juventus kan woensdag tijdens de eerste ontmoeting met FC Porto in de achtste finales van de Champions League weer beschikken over Giorgio Chiellini en Andrea Barzagli. De twee geroutineerde verdedigers bleven afgelopen vrijdag tegen Palermo (4-1) aan de kant vanwege hamstringklachten. Chiellini en Barzagli trainden dinsdag mee met de groep en werden door trainer Massimiliano Allegri opgenomen in de selectie voor het bezoek aan het Estádio do Dragão in Portugal.