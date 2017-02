Jarno Opmeer wordt Renault F1-junior

Na Richard Verschoor heeft nu ook Jarno Opmeer een plek bemachtigd bij een opleidingsteam van de Formule 1. De 16-jarige Dordrechter wordt junior-coureur bij Renault.

Opmeer gaat komend seizoen rijden in de Formule Renault 2.0. 'Die klasse wordt dit jaar een nieuw leven ingeblazen', zegt Rick Winkelman, die als commentator van Ziggo Sport bijna alle raceklasses volgt. 'Er rijden komend seizoen meerdere talenten in de Formule Renault.'

Winkelman doelt onder andere op Verschoor, leeftijdsgenoot van Opmeer. De talentvolle Nederlander reed vorig jaar nog tegen Opmeer in de Formule 4 en pakte de titel in die klasse. De coureurs van MP Motorsport moeten het nu in de Formule Renault tegen elkaar opnemen. Verschoor doet dat met de steun van Red Bull, Opmeer wordt dus geholpen door Renault F1.

'Deze supertalenten hoeven nauwelijks voor elkaar onder te doen', zegt Winkelman. 'Verschoor is natuurlijk kampioen geworden in de Formule 4 en heeft meer internationale kartervaring, maar ik denk dat Opmeer net zo goed is. Hij heeft zich vorig jaar knap teruggeknokt na een dipje. Daarmee heeft hij zich in de kijker gespeeld van Renault.'

Opmeer werd op aanraden van Frédéric Vasseur naar Renault gehaald. De teambaas van het Franse Formule 1-team stapte vorige maand op, maar volgens Winkelman heeft dat geen consequenties voor Opmeer. 'Hij is erg getalenteerd en ze hebben bij Renault gewoon heel veel vertrouwen in hem. Opmeer gaat nu ook niet terug naar Nederland. Hij moet gelijk aan de slag bij Renault in Enstone.'