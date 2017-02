City verschalkt Monaco in spektakelstuk

Soms heb je van die wedstrijden die je niet snel zal vergeten. Het duel tussen Manchester City en Monaco vanavond was zo'n wedstrijd. Na 90 minuten vol spanning en heerlijk voetbal, kwamen de Engelsen als winnaars uit de bus. Ze versloegen Monaco met 5-3.

HEERLIJKE VOETBALSHOW

Vanaf het begin van het duel maakten City en Monaco er een heerlijk voetbalspektakel van. Allebei de ploegen speelden op de aanval en het was dan ook een open wedstrijd. Na wat gevaarlijke momenten kwamen The Citizens op voorsprong. Na een heerlijke actie van Leroy Sané kreeg Raheem Sterling een niet te missen kans.

MONACO IS ZEKER GEEN KLEINTJE, EL TIGRE BIJT NIET

De Fransen lieten zich echter niet van de wijs brengen. Niet lang na de 1-0 is het Radamel Falcao die met een fraaie kopbal gelijkmaakt. En nog voor rust maakt Monaco de comeback compleet. Fabinho heeft een goeie pass op Kylian Mbappe in huis en de jonge Fransman maakt er met een heerlijk volley 2-1 van.

In de jacht op de gelijkmaker denkt City een penalty te verdienen, maar de scheidsrechter ziet een schwalbe van Agüero in plaats van een strafschop. Meteen na rust krijgt Monaco wel een penalty en krijgt Falcao dé kans om te scoren. De Colombiaan schiet echter heel zwak in en dus kan Willy Caballero redding brengen.

De pijnlijke misser van Falcao:

FALCAO REDT BLUNDERENDE SUBASIC

Waar Monaco vergat om op voorsprong te komen, scoorde City aan de andere kant wel. Kun probeerde hetvanuit een onmogelijke hoek, maar Subasic grabbelde zo dat het toch een goal wordt.

Wat een blunder van de doelman:

Niet veel later maakte Falcao de blunder van zijn keeper echter goed. Hij wist meerdere City-verdedigers van zich af te houden en bleef koel voor de goal Met een lepe stift verschalkte hij Caballero.

Wat een magistrale goal van El Tigre:

DE KOEK IS NOG LANG NIET OP

City besloot zich echter niet bij een nederlaag neer te leggen. Binnen een kwartier tijd kregen ze het voor elkaar om de 3-2 achterstand om te buigen naar een 5-3 voorsprong. Agüero, John Stones en Sané zorgden voor de goals. Zo was het verschil uiteindelijk toch groot en kan City met een mooie marge afreizen naar Monaco.