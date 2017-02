Atlético pakt belangrijke en ruime uitzege

Met een 4-2 overwinning uit tegen Bayer Leverkusen is Atlético Madrid uitstekend begonnen aan de knockout-fase van de Champions League. Na een vroege 2-0 achterstand probeerde Leverkusen met man en macht terug te komen in de wedstrijd, maar dat mocht niet baten.

MADRILENEN MET GEWELDIGE EERSTE HELFT

Atlético is uitgeschakeld in de Copa en kansloos in La Liga, dus moet het voor de Madrilenen in de Champions League gebeuren. Dat lieten ze vanaf het eerste fluitsignaal gelijk merken. Ze kozen gelijk de aanval en werden al snel gevaarlijk. Na ruim een kwartier leidde dat tot de 1-0 van Saúl Niguez.

Saúl krult het heerlijk in de verre hoek:

Nog voor rust werd het ook 2-0 voor Los Rojiblancos. Na geklungel van Aleksandar Dragovic achterin, kon Kevin Gameiro er vandoor. Hij behield het overzicht en schonk Antoinne Griezmann een niet te missen kans. Even later had de Fransman ook nog de kans om Atlético op 3-0 te zetten, maar hij faalde oog in oog met Bernd Leno.

Wat is Dragovic hier aan het doen?

LEVERKUSEN DOET WAT HET KAN, MAAR NIET GENOEG

De enige manier voor Leverkusen om nog iets van het duel te maken, was om na rust meteen op zoek te gaan naar een goal. Dat deden de Duitsers met succes. Kevin Bellarabi kon van dichtbij de 2-1 binnenwerken. Toch was de hoop van korte duur. Een benutte penalty van Gameiro maakte aan alle Duitse illusies een eind.

Was het wel een penalty?:

Door een ongelukkige eigen goal van Stevan Savic kwam Leverkusen nog terug tot 3-2, maar vlak voor tijd zette Fernando Torres het verschil toch weer op twee. Leverkusen lijkt nu voor een onmogelijke opgave te staan en moet dik winnen in Madrid om nog door te gaan.