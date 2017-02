Guardiola: felicitaties voor iedereen

Manager Pep Guardiola was dinsdagavond vol lof na de fraaie overwinning van Manchester City op AS Monaco in de Champions League. 'Iedereen verdient felicitaties na deze wedstrijd', zei de coach. 'Ik ben zo blij met dit resultaat. We leven nog. Als twee ploegen op deze manier aanvallen, dan is voetbal prachtig.'