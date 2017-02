Pep en Jardim kunnen het nog niet geloven

Pep Guardiola was dinsdagavond vol lof na de fraaie overwinning van Manchester City op AS Monaco in de Champions League. 'Iedereen verdient felicitaties na deze wedstrijd', zei de coach van The Citizens. 'Ik ben zo blij met dit resultaat. We leven nog. Als twee ploegen op deze manier aanvallen, dan is voetbal prachtig.'

Zijn ploeg zette een 3-2 achterstand om naar een 5-3 voorsprong. Hij was echter nog niet gerust op een plek in de volgende ronde. 'We zullen straks naar Monaco vliegen om zoveel mogelijk doelpunten te maken. Als we niet scoren in Monaco, zullen we worden uitgeschakeld.'

Niet alleen Guardiola kwam superlatieven tekort. Leonardo Jardim was ook lyrisch. 'Dit was misschien wel de meest ongelooflijke wedstrijd dit seizoen in de Champions League', aldus de coach van Monaco. 'Dit was geweldig voor de fans. Ik weet zeker dat ze genoten hebben van het aanvalsspel en de acht doelpunten. Ik denk dat Monaco erg goed heeft gevoetbald. Daarmee heb ik mijn spelers gefeliciteerd.'