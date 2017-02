Nishikori verliest al in eerste ronde

Kei Nishikori heeft zijn favorietenrol bij het tennistoernooi van Rio de Janeiro niet kunnen waarmaken. De als eerste geplaatste Japanner verloor dinsdag (plaatselijke tijd) al in de eerste ronde van de thuis spelende Thomaz Bellucci.

De 29-jarige Bellucci, nummer 76 van de wereld, won in twee sets: 6-4 6-3. Daarvoor had hij 79 minuten nodig. Op ATP-niveau troffen de twee spelers elkaar één keer eerder. Op Roland Garros was Nishikori twee jaar terug te sterk.

Voor de Japanse nummer vijf van de wereld was het de tweede nederlaag in drie dagen. Nishikori verloor zondag de eindstrijd in Buenos Aires van Aleksandr Dolgopolov uit Oekraïne.

Bellucci speelt in de tweede ronde in Rio de Janeiro tegen zijn landgenoot Thiago Monteiro.