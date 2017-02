Milan wil topper, Blind moet weg

AC Milan is langzaam uit een diep dal aan het klimmen. Met veel jonge spelers laten ze bij vlagen goed voetbal zien en de Rossoneri beginnen weer aansluiting te vinden met de top in de Serie A. Om de laatste stap te kunnen zetten, zijn de Italianen nu de jacht op supersterren gestart.

Alexis Sánchez staat bovenaan het lijstje van de Milanezen. De Chileen is al een tijd ontevreden bij Arsenal en op zoek naar een nieuwe uitdaging. Volgens Gazzetta dello Sport zijn Sergio Agüero, Álvaro Morata en Alexander Lacazette de alternatieven als Sánchez besluit niet naar Milaan te komen.

Manchester United zit al een tijd achter Victor Lindelof aan. Als de Zweed inderdaad Benfica verruilt voor Engeland, zal United wél moeten snijden in de selectie. The Mirror meldt dat Daley Blind het slachtoffer wordt. Zijn contract loopt nog tot 2018, maar zal deze zomer niet worden verlengd en dus mag Blind op zoek naar een nieuwe club.

Dat Youri Tielemans een groot talent is, weten ze in België al langer. Twee wereldgoals afgelopen weekend hebben ervoor gezorgd dat de rest van Europa dat nu ook weet. Volgens La Derniére Heure is Atlético Madrid de volgend topclub met interesse in de 19-jarige Belg. Hij moet meer dan twintig miljoen euro opleveren en wordt daarmee de duurste Anderlecht-speler ooit.

Dit was de mooiste van Tielemans:

Bayer Leverkusen ging gisteravond in eigen huis hard onderuit tegen Atlético, maar één van de lichtpuntjes was het spel van Julian Brandt. Mede door deze prestatie zien Real Madrid en Liverpool het wel zitten in de 19-jarige aanvaller. Leverkusen zal de groeibriljant echter niet zomaar laten gaan, aldus The Daily Mail.

Check hier de samenvatting van dat duel:

En dan is het nu tijd voor ons dagelijkse China-gerucht. Bild meldt dat Mario Götze de volgende wordt die het vliegtuig naar China pakt. Ook na zijn terugkeer naar Borussia Dortmund is de Duitser nog steeds niet de oude. Naar welke club hij gaat is nog niet bekend, maar dat hij er veel geld gaat verdienen staat vast.