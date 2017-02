CL-clubs op weg naar ongekend record

Het is dit seizoen een schiettent in de Champions League. In de eerste zes duels van de achtste finale is al 29 keer gescoord. Nog nooit werd er vaker gescoord in de heenronde van de laatste zestien en dat terwijl er vanavond nog twee duels te spelen zijn. Een record aantal goals in de eerste knockout ronde lijkt een kwestie van tijd.

Alleen gisterenavond al werden er door de 5-3 overwinning van Manchester City op Monaco en de 4-2 winst van Atlético Madrid op Bayer Leverkusen 14 goals gemaakt. Dat is evenveel als in alle 8 heenduels in 2003/04 bij elkaar. Ook Bayern München en PSG deden natuurlijk een flinke duit in het zakje met hun ruime 5-1 en 4-0 overwinningen.

Misschien wel de mooiste goal van deze speelronde:

REAL EN BAYERN MET GROOTSTE UITHALEN

Voor dit seizoen stond het record op 26 goals. Dat was in het seizoen 2013/14. Toen leverde Real Madrid met een 6-1 overwinning op Schalke 04 een grote bijdrage. De achtste finale is sinds het seizoen 2003/04 onderdeel van de Champions League. Sindsdien was het totale aantal doelpunten in de heenronde vrijwel altijd tussen de 21 en 16.

In de terugronde is wel eens vaker gescoord. Twee seizoenen geleden vonden de ploegen 32 keer het net in de terugronde. Toen waren Bayern-Shakhtar Donetsk (7-0) en Real-Schalke (3-4) de grote klappers. Ook waren er al drie keer eerder 29 goals tijdens de returns, maar dat was dus over 8 duels en dit seizoen hebben we er nog twee te gaan.

Robben opent het bal in de 5-1 overwinning van Bayern:

HARD OP WEG NAAR 77 GOALS

Het totale record voor de achtste finales is 51. Dat was in 2014. Grote uitslagen over twee wedstrijden waren toen: Real-Schalke 9-2, Paris Saint Germain-Leverkusen 6-1 en Borussia Dortmund-Zenit Sint-Petersburg 5-4. Het gemiddelde ligt dit seizoen op 4,8 goals per duel. Als de teams dit volhouden, eindigen ze op ruim 77 treffers. Een verpulvering van het oude record.

