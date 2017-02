Ziggo Sport en Max slaan handen weer ineen

Ziggo Sport en Max Verstappen slaan ook komend Formule 1-seizoen de handen ineen. Verstappen zal veelvuldig zijn opwachting maken in de Formule 1-uitzendingen van Ziggo Sport. Ook zal Max op maandag na de meeste races te gast zijn in het Ziggo Sport-programma Peptalk. Dat gebeurt of met een Skype-verbinding of hij is live aanwezig in de studio.