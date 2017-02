Koster: raceplan voor medaille ligt klaar

Atlete Maureen Koster is 'back in the game'. De specialiste op de middenafstand twitterde die boodschap na haar succesvolle optreden afgelopen zaterdag in Birmingham, waar ze zich met een persoonlijk record van 8.44,63 op de 3000 meter plaatste voor de EK indoor.

'Het was lang geleden dat ik zo hard liep. Ik kan in Belgrado meedoen om de medailles', meldde de Boskoopse woensdag bij de presentatie van de equipe voor Belgrado.

Koster won twee jaar geleden het brons op de EK indoor in Praag, maar het afgelopen zomerseizoen liep uit op een mislukking voor de Boskoopse. Ze raakte overtraind en presteerde onder haar kunnen op de Spelen in Rio. 'Vijf weken helemaal niets doen en daarna rustig opbouwen in Zuid-Afrika hebben me goed gedaan. In de wedstrijd in Birmingham was het gevoel weer goed.'

Ze zal in Belgrado wel moeten afrekenen met de Britse topper Laura Muir, aanvoerster van de Europese ranking met 8.26,41. 'Die is normaal gesproken buitencategorie, maar ik heb al een raceplan. Ik weet op welke manier ik moet lopen om die medaille te halen. Dat is knallen op de laatste 1000 meter.'