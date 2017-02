Valencia overrompelt Real in openingsfase

Real Madrid heeft in een inhaalwedstrijd verzuimd uit te lopen op de concurrentie om het landskampioenschap. De koploper van de Primera División ging met 2-1 onderuit bij Valencia, dat vanaf het eerste fluitsignaal met veel bravoure het sterrenensemble van Zinédine Zidane wist te overdonderen.

Eén keer knipperen met je ogen en je zou iets missen in het eerste kwartier. Het regende kansen en binnen achtenhalve minuut stond Valencia al op 2-0 dankzij Simone Zaza en Fabián Orellana. Vooral de openingstreffer van de Italiaanse spits was van grote schoonheid. Hij schoot uit de draai in de verre hoek raak.

DOMPER VLAK VOOR RUST

Het geplaagde Valencia had de voorsprong nog verder kunnen uitbreiden. Marcelo pareerde een schot van Munir El Haddadi en Keylor Navas moest zich uiterst strekken om een vrije trap van Dani Parejo uit zijn doel te houden. Toch knikte Cristiano Ronaldo vlak voor rust de aansluitingstreffer binnen.

VALENCIA OVERLEEFT

Het lukte Los Galacticos niet om de gelijkmaker te forceren in het tweede bedrijf. Het had ook niets te klagen toen Daniel Carvajal in de zestien Zaza onderuit haalde na een fout van Raphaël Varane. De scheids besloot geen penalty toe te kennen.