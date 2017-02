Lamlendig Leicester leeft nog

Lang leek het erop dat Leicester naar de slachtbank werd geleid in Sevilla. In de heenwedstrijd van de achtste finale in de Champions League stonden de mannen van Claudio Ranieri kansloos met 2-0 achter, maar vrijwel uit het niets kwam het terug in de wedstrijd en mag het blijven hopen op de volgende ronde.