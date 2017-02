In recordtijd tweemaal geel voor Porto-speler

Alex Telles heeft woensdagavond in de eerste helft van het Champions League-duel tussen zijn ploeg FC Porto en Juventus binnen twee minuten twee keer geel gekregen. In de 25e minuut kreeg de Braziliaanse verdediger de eerste boeking na een grove charge op Juan Cuadrado. Vlak nadat het spel hervat werd, in de 27e minuut, schoffelde hij Stephan Lichtsteiner omver. Reden voor de Duitse scheidsrechter Felix Brych om hem weg te sturen.