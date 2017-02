Juve wint uitduel bij Porto

Juventus heeft woensdag het eerste duel in de achtste finale van de Champions League bij FC Porto met 2-0 gewonnen. De treffers vielen in de tweede helft vlak achter elkaar en kwamen op naam van de invallers Marko Pjaca en Dani Alves. Porto speelde het grootste deel van de wedstrijd met tien man na twee gele kaarten in korte tijd voor Alex Telles.