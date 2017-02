Rooney naar China, Spurs wil Tukker (15)

José Mourinho wil clublegende Wayne Rooney niet laten gaan, maar de kans dat de Engelsman Manchester United achter zich laat is groot. Volgens de BBC is de agent van de international op dit moment in het Oosterse land.

Jiangsu Suning en Tianjin Quanjian zijn de grootste kanshebbers om Rooney te contracteren. De clubs moeten wél haast maken, willen ze de 31-jarige aanvaller op korte termijn willen hebben. De Chinese transfermarkt is tot en met 28 februari open. De 31-jarige aanvaller staat nog tot 2019 onder contract bij The Mancunians.

Zinédine Zidane heeft Miralem Pjanic op de korrel. Scouts van Real Madrid bekeken de middenvelder van Juventus in het duel tussen De Oude Dame en Porto, schrijft Tuttosport. Zidane is bereid om Isco en James Rodríguez te laten gaan. Pjanic moet dan het middenveld van Los Merengues versterken. Volgende week ontmoet de zaakwaarnemer van de Bosniër vertegenwoordigen van Real.

Niet alleen Real Madrid stuurde scouts naar Portugal. Talentenjagers van Arsenal en Manchester United hadden ook een stoeltje bemachtigd in Estádio do Dragão. Zij hielden André Silva nauwlettend in de gaten, weet The Express. De 21-jarige aanvaller maakt indruk in Liga NOS en scoorde 13 doelpunten. In de Champions League vond hij 4 keer het net in 7 wedstrijden.

BARÇA WIL OUDE BEKENDE

Héctor Bellerín is target nummer 1 voor Barcelona. De Catalanen zien in de Spanjaard de perfecte aanwinst, die het probleem op de rechtsbackpositie oplost, bericht Mundo Deportivo. Als Bellerín daadwerkelijk naar Catalonië vertrekt, dan is het een weerzien met Barça. Arsène Wenger plukte de international weg uit La Masía.

Een andere Spanjaard is juist op weg naar de Premier League. Watford wil Kiko Femenía aan de selectie toevoegen, meldt The Daily Mail. Het kamp van de verdediger is al in gesprek met The Hornets, die Femenía transfervrij kunnen overnemen van Deportivo Alavés. Er ligt een contract voor drie jaar klaar voor de voormalig speler van Barcelona B.

Een droom komt uit voor Nick Weegink. De 15-jarige Hengeloër van ATC'65 heeft zich bij Keepersschool Twente in de kijker gespeeld van Tottenham Hotspur en vertrekt nu naar Londen voor een stage bij The Spurs. 'Dat ik dit mag meemaken, is te gek', zegt hij tegen TC Tubantia. Hij gaat in ieder geval een week meedraaien bij de Engelse topclub. 'Ik heb woensdag alle details gehoord en ga er maandag al naartoe.'